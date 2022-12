MORROVALLE - La scuola di danza incassa l’ennesimo “en-plein”. La presidentessa Lorenzi: «Siamo di fronte a qualcosa di veramente magico»

La scuola di danza di Morrovalle New Fashion Gia.Man.Dance, coordinata dai tecnici federali Gianni Crucianelli e Manola Fontana e dai pluricampioni del mondo Riccardo Ciminari e Silvia Fontana, incassa l’ennesimo “en-plein”, stavolta al campionato regionale Fids 2022. Nella cornice del palasport “Bernardo Speca” di San Benedetto del Tronto, lo scorso 27 novembre, i ragazzi fucsia nero incantano giudici e platea, trionfando letteralmente in tutte le classi e discipline. Lo score a fine campionato è da uscire pazzi: 25 medaglie d’oro, 8 d’argento e 3 di bronzo, per un totale di 36 podi, un risultato che sancisce la bontà della scuola e dei suoi maggiori interpreti.

«Siamo di fronte a qualcosa di veramente magico – sostiene la presidentessa Lorenzi -. Non meno di un mese fa eravamo con le lacrime agli occhi per i magnifici risultati ottenuti al mondiale di Varsavia. Poi Thomas Crucianelli in Rai alle finali di “Ballando on The Road” e la sua menzione speciale per il Trofeo Coni 2022 in Toscana. Ora il campionato regionale con un’affermazione così ampia e indistinta. Tutto questo è straordinario. Mi sento di ringraziare la Fids Marche, il mio staff di professionisti e soprattutto i miei ragazzi, davvero speciali».

Oltre alle premiazioni per i risultati raggiunti nella gara, ci sono state anche delle onorificenze aggiuntive per tutti gli agonisti facenti parte dell’élite nazionale. «Una vera e propria ovazione ha accompagnato le esibizioni show dei ragazzi della New Fashion: Thomas Crucianelli, Arianna Zanconi, Ludovica Nivella, Matteo Ballini, Alessandra Ballini, Manuel Chiaraluce, Chiara Chiaraluce».