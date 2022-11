MORROVALLE - Il ballerino della New Fashion Gia. Man. Dance sarà protagonista sabato prossimo 26 novembre alle 15 su Rai 1, nel programma condotto da Milly Carlucci. Nell'ultimo periodo ha vinto quattro medaglie d'oro ai Mondiali Ido di Varsavia ed è stato convocato come rappresentante unico per le Marche al Trofeo Coni 2022

Thomas fa rima con “vittoria”, da sempre. Ormai non si contano più i riconoscimenti che il piccolo Thomas Crucianelli, ballerino della scuola di ballo New Fashion Gia. Man. Dance di Morrovalle, ha conseguito nella sua seppur giovane carriera. Difatti la sua carta d’identità recita l’anno di nascita 2008. Soli 14 anni ma vanta già un palmares da far impallidire anche il più precoce dei mini-Nureyev. Ai due mondiali già conseguiti e alle diverse affermazioni nazionali e regionali nell’ultimo mese si sono aggiunti una quadruplice medaglia d’oro ai Mondiali Ido di Varsavia, la convocazione come rappresentante unico per le Marche al Trofeo Coni 2022 (in coppia con la sua ballerina Arianna Zanconi, anch’essa 14enne, nella specialità danza sportiva) e la speciale chiamata anche del piccolo schermo. Questo sabato infatti Thommy sarà in gara anche a “Ballando On the Road” su Rai 1 nel programma condotto da Milly Carlucci.

I maestri-giudici professionisti che fanno storicamente parte del programma, lo hanno selezionato come finalista dopo una serie di eliminatorie che lo vedevano confrontarsi con più di seicento atleti provenienti da tutto lo Stivale. Ora si confronterà al cospetto degli altri otto prescelti, nella super finale in onda nella fascia pomeridiana del programma italiano più seguito sul mondo del ballo. La trasmissione andrà in onda sabato prossimo 26 novembre alle 15 e trasmetterà una nuova tappa di questo astro nascente della danza nostrana, in attesa di nuove medaglie da appendere sulla camicia da ballo.