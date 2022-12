MACERATA - La polizia locale ha emesso un provvedimento per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale nelle zone interessate dall'accensione dell'albero in piazza della Libertà e dalla castagnata solidale in via Zincone

Accensione dell’albero e delle luminarie, inaugurazione della pista di pattinaggio e castagnata solidale in via Zincone, organizzata dalla Pro Loco di Macerata. Per consentire lo svolgimento degli eventi in piazza della Libertà sabato 3 dicembre, che daranno il via alle festività natalizie, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale nelle zone interessate dalle manifestazioni. Il provvedimento prevede: in via Don Minzoni dalle 17 alle 20 divieto di transito dall’incrocio di via Zara a piazza della Libertà, eccetto autorizzati, mezzi di soccorso, di polizia e residenti con permesso zona A.

Per consentire lo svolgimento della castagnata solidale, invece, in via Zincone dalle 12.45 alle 20, divieto di sosta divieto e di transito con sbarramento nel tratto compreso tra borgo Santa Croce e via Burocchi, obbligo di svolta a sinistra con uscita in viale Indipendenza per i veicoli che provengono da borgo Santa Croce e obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Zincone con direzione di marcia viale Indipendenza e immissione in via Burocchi.