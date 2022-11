MUSICA - Riparte il tour che vedrà una serie di concerti a fini benefici in tutta la regione

La stagione autunnale quasi già alle spalle, i teatri all’aperto e le piazze estive sono ormai un ricordo ma la macchina della Solidarietà in musica continua il suo percorso.

Saranno chiese, teatri, sale antiche e vecchi palazzi ad ospitare i musicisti impegnati nella colonna solidale dell’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri” il cui tratto distintivo è l’impegno continuo, una tensione ideale costante e, soprattutto, umana disponibilità.

«L’associazione – si legge in una nota – che sovraintende le nostre attività continua ad interagire con i sodalizi associativi del comparto della Solidarietà Sociale; tutti sono interessati e desiderosi ad ospitare questa macchina del Buon Cuore che, tra poco, raggiungerà un numero di esecuzioni pubbliche a tre cifre.

Ma al di là del dato numerico, rilevante e soddisfacente anche e soprattutto per la rete di relazioni che lo hanno generato, ci piace sottolineare come questa Esperienza di Vita abbia arricchito tutti gli attori partecipanti per i momenti importanti svolti, lasciando tracce solidali sui territori con raccolte benefiche rilevanti per i nostri partner associativi e rallegrato il pubblico intervenuto ai nostri Concerti.

La macchina della Solidarietà, quindi, non si ferma e tra il mese di dicembre 2022 e gennaio 2023 vedrà l’orchestra impegnata in 13 concerti in 12 località della Regione Marche a favore di 13 associazioni di volontariato e/o Enti istituzionali quindi i nostri cuori, prossimamente, abbracceranno le Comunità di luoghi come:

Fano 3 dicembre alle 19.15 Chiesa Santa Maria Del Gonfalone – Movimento Per La Vita – Sez. Fano

• Macerata 4 dicembre alle 9 Festa Dei Vigili Del Fuoco

• Senigallia 7 dicembre alle 21.15 Chiesa Dei Cancelli – Aos associazione Oncologica Senigalliese

• Osimo 10 dicembre alle 21 Duomo Di Osimo a favore Associazione Qui Ed Ora

• Osimo 13 dicembre alle 18 Teatro La Nuova Fenice Osimo – Lega Del Filo D’oro

• Macerata 17 dicembre, alle 21 Teatro Don Bosco – associazione Mgs – Ser.Mi.G.O. Don Ennio Borgogna

• Lapedona (Fm) 18 dicembrealle 17 Chiesa San Lorenzo – serata di beneficenza

• Recanati 22 dicembre alle 21 Centro Le Ginestre

• Treia 5 gennaio alle 21 – Ss Crocifisso – serata di beneficenza

• Gualdo 6 gennaio alle 21 – Teatro Provvisorio – Ail Sezione Ancona – Macerata

• Grottammare (Ap) 7 Gennaio alle 17 Teatro Delle Energie – Anfass Grottammare

• Civitanova, 15 Gennaio alle 17 – Teatro Rossini –Croce Verde Civitanova

«Ma in tutto questo incessante vagare – scrivono – tra piazze, teatri, sale concerto ed a margine della soddisfazione che i nostri eventi benefici ci regalano, però, trova spazio un minimo sentimento di rammarico che è giusto rimarcare per il fatto che molte delle nostre esibizioni sono ideate, progettate e realizzate di iniziativa tra la nostra Associazione ed altri referenti associativi territoriali in loco; si verifica così che le nostre iniziali intese diano luogo allo svolgimento di eventi, che sebbene scaturiti con intenti solidaristici, vengano poi inseriti e catalogati nei cartelloni estivi/natalizi da varie Amministrazioni Comunali come se la nostra esperienza fosse una iniziativa musicale concordata con le stesse, mettendoci sullo stesso piano di orchestre commerciali.

Pratica che non consideriamo corretta in quanto la nostra Orchestra si muove senza alcun contributo pubblico.

Rileviamo con piacere e ringraziamo invece l’Amministrazione Comunale di Lapedona e di Gualdo (MC) che di loro iniziativa hanno inteso conferire alle nostre esibizioni una specifica cornice istituzionale andando oltre la nostra vocazione originaria ed includendo, così, un nostro concerto nel loro cartellone natalizio a pieno titolo

È un passaggio della nostra attività che abbiamo piacere di sottolineare perché sono piccole testimonianze di apprezzamento verso il nostro impegno che implementano la nostra presenza in quei territori dove le persone hanno manifestato stima e gradimento verso i nostri momenti d’Arte musicale».

Il presidente Gianni Silvi desidera ringraziare e ricordare che l’organico dei musicisti che compongono l’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri” è il seguente:

Direttore Artistico Maestro Gianpiero Ruggeri;

• Basso elettrico: Dario Matteucci e Diego Brocani;

• Chitarra elettrica e acustica: Nazzareno Zacconi;

• Clarinetto: Angelo Sopranzi, Mirco Cingolani, Piero Pietrani, Bartoloni Gabriele, Cananà Tonio

• Cornamusa: Lorenzo Forconi.

• Corno: Giulio Raccichini;

• Euphonium: Giuliano Latini, e Vanni Belfiore e Jac Coenen;

• Flauto di Pan: Matteo Pio Borazio;

• Percussioni: Cesare Bisconti, Stefano Bartoloni e Paride Fiorani; Kelvin Olaya

• Sax Baritono: Sergio Giuli e Enzo Ronconi;

• Sax Contralto: Francesco Carducci, Alessia Ronconi, Loris Ronconi e Migliozzi Ugo Pio e Mariska Engelbert;

• Sax Soprano e sax contralto Vincenzo De Angelis;

• Sax Tenore Giampaoletti Gabriele, Emiliano Bastari e Roberto Benigni;

• Tromba: Francesco di Mauro, Gianni Pierucci; Filippo Ronconi;

• Trombone: Simone Tisba, Pietro Uncini e Michele Mennichelli;

• Vocalist: Elettra Benedetto e Maria Cristina Domenella.

• Partecipano inoltre alle attività: Alessandra Pierini in qualità di copywriter, Eliseo Mozzicafreddo tecnico audio.

Infine il direttivo dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri”, unitamente alle associazioni di volontariato con cui ha collaborato, ringrazia la sensibilità dei titolari delle aziende che hanno creduto nel loro progetto.

«Il nostro grazie va a

• ing. Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano, al quale va un particolare ringraziamento per aver concesso, in via esclusiva , l’utilizzo del logo “Giessegi per il sociale” utilizzato in tutte le nostre iniziative solidali;

• Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata;

• Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata;

• Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano;

• Fabio Fiorani della Fina di Appignano;

• Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano;

• Gianluca Gasparrini e Valentini Jennifer di Mondo Infissi di Appignano;

• Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano;

• Francesco Pellerino della Logichem di Appignano;

• Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete;

• Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino Marche;

• Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano;

• Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di passo di Treia

• Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro»

Tutti gli altri eventi sono consultabili sulla pagina facebook “Orchestra Fiati Insieme per gli Altri” curata da Oana Mateescu.

