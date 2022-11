VOLLEY A1 - Domani alle 20,30 la sfida alla squadra che ha scritto pagine di storia della pallavolo femminile. Coach Paniconi: «Vogliamo regalare ai nostri tifosi comunque una serata di altissimo livello e mettere in campo una buona prestazione»

Sfida stellare e ricca di fascino in arrivo al Banca Macerata Forum domani, mercoledì 30 (ore 20.30, diretta volleyballworld.tv): la Cbf Balducci HR affronterà nell’anticipo della dodicesima di andata di Serie A1 femminile (causa Mondiale per Club) la formazione campione d’Italia in carica e fresca vincitrice della Supercoppa italiana della Prosecco Doc Imoco Conegliano, attuale capolista del campionato con 10 vittorie in altrettante gare disputate. Vale a dire la squadra più vincente degli ultimi anni nel mondo del volley femminile italiano, un’occasione imperdibile per gli appassionati per vedere all’opera a Macerata la pallavolo ai massimi livelli.

Archiviata la preziosa vittoria su Bergamo, una fondamentale iniezione di fiducia e di punti in classifica per le arancio-nere, Fiesoli e compagne scenderanno in campo domani con la mente sgombra e cercando di dare il massimo contro le campionesse di livello assoluto della formazione veneta. Una sfida affascinante da vivere con entusiasmo, questa la parola d’ordine in casa CBF Balducci HR.

Come acquistare i biglietti per CBF Balducci HR Macerata vs Prosecco Doc Imoco Conegliano- È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum martedì 29 (dalle 17.00 alle 19.00) e mercoledì 30, giorno della gara (dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.30 ad inizio match).

Promo 50% per il match vs Pinerolo dell’11 dicembre- Chi acquista il biglietto del match di mercoledì 30 novembre VS Conegliano avrà diritto ad uno sconto del 50% (sul prezzo intero) sul tagliando di ingresso per la successiva gara casalinga in programma domenica 11 dicembre (ore 17.00) VS Pinerolo (sconto applicabile al botteghino presentando il titolo di ingresso del match del 30 novembre).

Tutti in arancio!- HR Volley invita anche in occasione del match di mercoledì VS Conegliano tutti i tifosi che saranno al Banca Macerata Forum ad indossare la maglia arancio “Forza ragazze”! Chi la possiede già è pregato di indossarla, altrimenti sarà disponibile in omaggio all’ingresso del palasport.

Alla scoperta degli avversari – La Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione d’Italia in carica e vincitrice della Supercoppa appena tre giorni fa nella finale di Firenze contro Novara, è una vera e propria corazzata allenata da coach Daniele Santarelli, tecnico che si è laurato campione del Mondo alla guida della nazionale serba ad ottobre. Tantissime le frecce al suo arco, a partire dalla regista polacca Joanna Wolosz e dall’opposta svedese Isabelle Haak che insieme compongono una diagonale fortissima. Al centro a disposizione l’olandese Robin De Kruijf, Federica Squarcini e l’azzurra Marina Lubian, come schiacciatrici ampia scelta tra l’altra azzurra Alessia Gennari, le statunitensi Kelsey Robinson e Kathryn Plummer, la canadese Alexa Gray. Il libero è la leader della seconda linea della Nazionale italiana, Monica De Gennaro.

Parla Luca Paniconi (allenatore CBF Balducci HR Macerata)- «Arrivare alla sfida con Conegliano dopo una vittoria importante come quella ottenuta domenica scorsa contro Bergamo sicuramente ci fa affrontare l’impegno con tanta determinazione ma soprattutto con grande serenità. Sappiamo che dall’altra parte della rete c’è la squadra in questo momento più forte del mondo e sarà molto bello poterci confrontare con loro qui a casa nostra a Macerata, davanti al nostro pubblico. Vogliamo regalare ai nostri tifosi comunque una serata di volley di altissimo livello e mettere in campo una buona prestazione da parte nostra, anche in vista degli impegni successivi che saranno sicuramente più alla nostra portata e comunque difficilissimi, a cui inizieremo a pensare a partire da giovedì».

Parla Daniele Santarelli (allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- «In questo momento dobbiamo essere brave a resettare quello che abbiamo fatto pochi giorni fa e rimettere la testa sul campionato, in questo periodo vogliamo fare più punti possibile per avere alla fine del girone d’andata la migliore posizione per la Coppa Italia pertanto ogni gara per noi è importante e dobbiamo essere brave a focalizzarci su ogni impegno. Insomma, ogni settimana fa storia a sé e dobbiamo concentrarci sul presente, non possiamo permetterci né di cullarci sulla bella vittoria in Supercoppa, né guardare avanti al Mondiale, prendiamo una partita alla volta con la concentrazione giusta. Macerata non è avversaria facile, sono neopromosse e vivono con molto entusiasmo questo inizio di stagione, hanno fatto un ottimo risultato anche nell’ultima casalinga contro Bergamo, non ci regaleranno niente dobbiamo averlo bene in mente. Io continuerò con le rotazioni perché ho il roster praticamente al completo, considerando che gli impegni si susseguono e domenica avremo un altro match difficilissimo con Scandicci. Vogliamo arrivare a fine settimana con più punti possibili, in vista anche dell’inizio della Champions, quindi concentrazione massima, una gara alla volta».