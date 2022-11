Trovata a riva la carcassa di un delfino

CIVITANOVA - Il ritrovamento sul lungomare nord stamattina, a notarla alcuni passanti. Poco dopo è stata rimossa

La carcassa di un delfino a riva. E’ stata trovata stamattina a Civitanova, davanti allo chalet Federico sul lungomare nord. Probabilmente è stata portata sulla battigia dalla mareggiata di ieri. A notare il cetaceo alcuni passanti, che poi l’hanno segnalato alle autorità competenti. Poche ore dopo infatti la carcassa è stata rimossa. Non è la prima volta che sulla spiaggia o nelle acque a ridosso della riva viene trovata una carcassa, spesso si tratta di esemplari morti per cause naturali e trascinati dalla corrente.