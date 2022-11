MACERATA - Il team della scuola maceratese guidato dai maestri Andrea Bordi e Massimiliano Pallotti protagonista al PalaBarton di Perugia: due ori per Demis Kun e due argenti per Gabriele Cimorosi

Giornata di grandi soddisfazioni ed emozioni per l’asd Wuxing traditional Kung Fu school di Macerata al 30esimo Campionato nazionale Kung Fu Acsi 2022. Al Pala Barton di Perugia 48 scuole oltre 500 atleti hanno dato luogo ad un grande evento ed ad una vera e propria festa delle arti marziali cinesi tradizionali. Un team della scuola maceratese, specializzato nello stile Hung Gar di kung fu e condotto dai maestri Andrea Bordi e Massimiliano Pallotti, ha conseguito risultati eccellenti ed ha così gettato delle solide basi per il futuro sviluppo del settore agonistico di un’associazione che progressivamente sta rivestendo un ruolo sempre più importante nel contesto marziale italiano.

La giornata si è conclusa con due ori per Demis Kun (gara di forme settore Hung Gar e tui shou), due argenti per Gabriele Cimorosi (gara di forme settore Hung Gar e tui shou) e un’ottima prestazione di Marco Mazzieri (gara di forme settore Hung Gar) che sfiora il podio. L’asd Wuxing ringrazia l’Acsi per «l’organizzazione di questa splendida giornata all’insegna dell’amicizia e della sana e leale competizione», e rivolge un ringraziamento particolare al maestro Luigi Martone e al maestro Annamaria De Chiara «per l’indispensabile supporto tecnico ed emotivo».