MORROVALLE -Lo storico capitano del Milan, legato da una fortissima amicizia e dai rapporti professionali con l'avvocato Danilo Bompadre, si è fermato a visitare il centro sportivo ricevendo una targa di ringraziamento

Dopo le graditissime visite di Evaristo Beccalossi nell’amichevole contro la Fermana dello scorso agosto e di Moreno Torricelli, presente sulle tribune del “San Francesco” per l’esordio in campionato contro il Grottammare, oggi il Trodica ha l’onore di ospitare un altro grande del calcio del passato. Di fatto, grazie alla fortissima amicizia ed ai rapporti professionali che lo legano all’avvocato Danilo Bompadre, Franco Baresi si è fermato a far visitare il centro sportivo ricevendo una targa di ringraziamento per l’affetto dimostrato.

L’ex difensore nonché vicepresidente onorario del Milan questa sera presenterà il suo libro “Libero di sognare” al teatro La Perla di Montegranaro e precedentemente visiterà la sala consiliare “Conti” ricevendo il saluto istituzionale del sindaco Endrio Ubaldi e dall’amministrazione comunale. «Per noi trodicensi è un privilegio ed un vanto che Kaiser Franz (questo il suo soprannome da calciatore Campione del mondo nel 1982) abbia scelto di farci visita durante la sua permanenza nelle Marche – si legge nella nota del club -. Nell’occasione Baresi ha tenuto anche a complimentarsi con il Trodica Calcio 1968 per l’organizzazione e lo stato delle strutture biancazzurre, auspicandosi che la società possa crescere ulteriormente sia attraverso la crescita del proprio settore giovanile sia tramite i risultati sportivi della prima squadra impegnata nel girone B del campionato di Promozione.

Lieta di aver incontrato Franco Baresi e di aver allietato la sua permanenza marchigiana, l’intera società del Trodica Calcio lo ringrazia di vero cuore per l’affetto e la disponibilità».