MATELICA - Il kosovaro Jusuf Bunjaku è comparso in tribunale dopo l'arresto di ieri. I carabinieri lo hanno trovato in una palazzina, dove lunedì c'è stato un rogo e per questo era stata completamente evacuata

Arresto convalidato e starà ai domiciliari il kosovaro sorpreso dai carabinieri sotto ad un letto, con oro e gioielli rubati in una palazzina evacuata a Matelica per via di un incendio scoppiato lunedì. In manette nelle prime ore di ieri è finito il 33enne Jusuf Bunjaku. Il giovane, che vive a Matelica, oggi è comparso al tribunale di Macerata per la direttissima.

Assistito dal suo legale, l’avvocato Vando Scheggia, Bunjaku si è scusato per quello che ha fatto e ha detto che si trova in una situazione difficile. Il giudice ha convalidato l’arresto.

Intorno alle 4 della mattina di ieri i carabinieri della stazione di Matelica si trovavano di pattuglia e sono passati da via Angelo Giovani dove c’è la palazzina in cui lunedì c’è stato un incendio in un garage e che per questo era stata evacuata. I militari hanno visto una portafinestra aperta e sono andati a controllare. Nel condominio hanno trovato varie porte che erano state forzate e alla fine, in una delle case, nascosto sotto il letto hanno trovato Bunjaku. L’uomo aveva con sé anche diversa refurtiva, oggetti portati via dalle case delle sei famiglie che vivono nella palazzina.

(Gian. Gin.)