INIZIATIVA - Gli agenti e il Centro Antiviolenza insieme per distribuire materiale informativo di fronte ai centri commerciali Val Di Chienti e Cuore Adriatico

Domani, 25 novembre, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia maceratese e il locale Centro Antiviolenza, nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione “Questo non è amore” incontreranno, a Civitanova al centro commerciale Cuore Adriatico e a Macerata al centro commerciale Val di Chienti, i cittadini che vorranno informarsi sugli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e ai modi per riconoscere i segnali della violenza di genere. Personale del Commissariato a Civitanova e della Polizia Anticrimine a Macerata nel pomeriggio di domani, venerdì, insieme alle operatrici dei Centri Antiviolenza cittadini, distribuiranno materiale informativo e saranno disponibili ad indicare le modalità per segnalare le situazioni di violenza che le donne spesso vivono in silenzio.