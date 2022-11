CIVITANOVA - Si svolgerà domani la 21esima edizione dell'iniziativa organizzata dal club Inner Wheel

Festa della rosa, a Civitanova, per aiutare la Croce verde. Si svolgerà domani la 21esima edizione dell’iniziativa organizzata dal club Inner Wheel di Civitanova. «Una edizione – scrivono gli organizzatori – che sarà all’insegna del divertimento e della condivisione di scopo benefico in favore della Croce Verde. Un evento esclusivo che prevede che in partecipanti indossino abito da sera e portino una rosa rossa». La Festa della rosa si svolgerà domani dalle 20,30 da Petè sul lungomare sud con cena e a seguire dopocena. Ci sarà un intrattenimento musicale con dj set Ezio Mancini e una lotteria. Informazioni allo 0733818065.