TRIONFO per Matilde Ottaviani, Anna Pinzi, Angelica Garbuglia e Anna Bisconti che tornano da Pomigliano D'Arco con il titolo tricolore che arricchisce la bacheca della società del capoluogo

Matilde Ottaviani, Anna Pinzi, Angelica Garbuglia e Anna Bisconti. Questi i nomi delle Allieve della Ginnastica Macerata che a Pomigliano d’Arco nello scorso weekend hanno conquistato il titolo tricolore. Il campionato prevede due prove, nella prima prova vengono assegnati dei bonus in base ai punteggi totalizzati che si vanno a sommare al punteggio della seconda gara, quella di sabato 19 e cioè la finale. La società del capoluogo nella prima gara aveva ottenuto diversi primi posti e in finale, pur essendoci stati alcuni cambiamenti a causa di diverse atlete influenzate, ha riportato a Macerata il meritato titolo di Campioni Nazionali Allieve.

Nel campionato di serie A, dove gareggiano quasi esclusivamente atleti senior si è dovuto fare appello alla squadra junior a causa del fermo obbligato per infortunio dell’atleta senior Francesco Blasi, di conseguenza si è fermata anche Guenda Cherubini, prevista nella formazione trio con Blasi e Arianna Ciurlanti. Pure in questo campionato le prove sono due e nella prima prova si ottengono bonus in base ai punteggi totalizzati che vanno a sommarsi alla prova finale come bonus. La squadra capitanata dalla sola atleta senior, Arianna Ciurlanti, ha chiamato in campo la squadra junior: Alessia Moroni, Matilde Miceli, Ginevra Evangelista, Margherita Paolucci, Benedetta Pierluigi. L’unico obiettivo era rimanere in Serie A, in quanto la formazione della società maceratese era davvero molto giovane. Trainate da una prova superlativa nel singolo di Arianna Ciurlanti, le atlete hanno dato il massimo senza imperfezioni e senza timore, riuscendo a strappare il sesto posto che ha permesso alla società di rimanere egregiamente in serie A. Le squadre in totale erano 9 e le ultime due retrocedono in serie B. A chiusura di un anno sportivo da incorniciare, grande soddisfazione per tutti i tecnici, Arianna Ciucci, Sarah Ferragina e Ludovico Vallasciani. Arianna Ciucci con un post ha così ringraziato tutti gli atleti: «Grazie ragazze a tutte, alle allieve laureate Campionesse Italiane, ma un grazie particolare oggi va alle mie Junior, scese in campo per supportare Arianna Ciurlanti in questa super mission: rimanere in serie A. E’ stato bello vedervi gareggiare tra i grandi dell’aerobica e difendervi come meglio avete potuto. Orgogliosa di voi! Grazie squadra, grazie genitori»