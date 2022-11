TOLENTINO - La vittima è Sergio Maccari, 62 anni. Questa mattina era stato nei cantieri della ricostruzione che sta seguendo per poi andare in ufficio per degli appuntamenti. E' stato rinvenuto riverso a terra in seguito ad un malore. Lascia la moglie e tre figli

di Francesca Marsili

Trovato morto nello studio da due clienti, dramma a Tolentino: vittima un geometra di 62 anni, Sergio Maccari, che si è sentito male mentre era al lavoro. L’uomo lascia la moglie e tre figli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, domani sarà svolta l’ispezione cadaverica.

Nell’agenda aveva segnato il consueto giro dei cantieri della ricostruzione, e poi appuntamenti nel suo studio. Un normale lunedì di lavoro per il geometra Sergio Maccari che è appunto iniziata con un giro nei cantieri dove sono in corso i lavori per la ricostruzione dopo il terremoto, a Tolentino. Fatto questo Maccari si è diretto al suo studio dove poi avrebbe dovuto ricevere dei clienti nell’ufficio di via Lucentini. Per caso poco prima dell’appuntamento che aveva, verso le 10, è passata una cliente che ha notato la porta dello studio aperta, ha visto che c’era il computer acceso ma non notando nessuno all’interno e non avendo appuntamento quel giorno, si è allontanata. All’ingresso della palazzina ha trovato un conoscente, un altro cliente di Maccari che stava entrando perché, lui sì, aveva appuntamento col geometra. Allora la donna ha detto che c’era la porta aperta e dentro nessuno e i due sono saliti a controllare. Il cliente è entrato e subito si è accorto che a terra c’era Maccari. Immediata la chiamata di soccorso al 118. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare la vita al 62enne, ormai morto. Nello studio sono intervenuti anche i carabinieri. In base agli accertamenti il geometra è stato stroncato da un malore. Domani l’ispezione cadaverica.

Persona stimata per il suo lavoro, impegnatissimo nei cantieri della ricostruzione, non solo a Tolentino ma anche a Visso, in passato si era anche candidato come consigliere con Tolentino Popolare. Maccari lascia la moglie Roberta e tre figli. Il funerale, che sarà curato dalle pompe funebri Rossetti, non è stato fissato.

(Ultimo aggiornamento alle 18,20)