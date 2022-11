CORRIDONIA - L'istituto "Corridoni" aderisce all'iniziativa "Illumina novembre"

Il progetto “Illumina novembre”, che ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul tumore al polmone, ha visto partecipe anche l’Ipsia “Corridoni” di Corridonia. L’istituto, su invito del Comune nella persona del sindaco Giuliana Giampaoli, ha aderito all’iniziativa promossa dall’associazione di volontariato Alcase Italia, andata in scena sabato scorso in numerose piazze di tutta Italia.

Per l’occasione le docenti dell’Ipsia “Corridoni” Barbara Castellani, Silvia Gentili, Paola Bora e Chetti Ramadoro insieme ai ragazzi delle classi del biennio dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale, hanno realizzato delle figure in carta pesta raffiguranti la famiglia. I ragazzi dell’indirizzo elettronico guidati dal professor Flavio Donati e in collaborazione con la ditta Las di Corridonia, a testimonianza della sinergia dell’istituto con le aziende del territorio, hanno poi illuminato il tutto con un gioco di luci a led bianche, come richiede l’iniziativa.

Grande la soddisfazione del neo dirigente professor Gianni Mastrocola, che ha sposato appieno l’iniziativa con lo scopo di sensibilizzare gli studenti sulla malattia. «Il progetto – afferma il dirigente Mastrocola – mette il luce la potenzialità dell’Ipsia “Corridoni”, sempre pronta ad accogliere le proposte dell’amministrazione comunale per riversarle in chiave educativa sui propri studenti. L’iniziativa ha permesso inoltre di consolidare la grande collaborazione tra i vari indirizzi della scuola».