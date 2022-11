Sangiustese e Chiesanuova, giornata storta

ECCELLENZA - Entrambe perdono 2 a 1 ma restano fuori dalla zona playout. I rossoblu di Morganti in casa contro l'Urbino, vano il gol di Tonuzi. I biancorossi di Giacometti nella tana dell'Atletico Gallo Colbordolo, ininfluente il settimo guizzo stagionale del capocannoniere Tittarelli

Giornata amara per Sangiustese e Chiesanuova, nell’11esimo turno d’andata del campionato di Eccellenza. Entrambe restano comunque fuori dalla zona playout. I rossoblu di Gabriele Morganti perdono 2 a 1 al La Croce di Montegranaro contro l’Urbino, mentre i biancorossi di Giacometti cadono con lo stesso risultato a Gallo di Petriano contro l’Atletico (vano il settimo gol del capocannoniere Tittarelli e un legno di Rapaccini). La Sangiustese va sotto in seguito all’incornata vincente di Innocenti a fil di traversa. Il neoentrato Tonuzi pareggia ad inizio ripresa sempre di testa su cross dalla sinistra. Decisivo per gli ospiti, nel finale, Calvaresi lasciato troppo solo in area e libero di realizzare il gol partita. I rossoblu domenica prossima affronteranno in trasferta l’Atletico Azzurra Colli, il Chiesanuova invece ospiterà la Maceratese.

Di seguito la cronaca di Atletico Gallo Colbordolo – Chiesanuova. Partono bene i locali. Al 3 Peroni sfugge a Molinari, gran tiro dal limite e palla alla sinistra di Zoldi. Replica il Chiesanuova al 5′: bella giocata di capitan Mongiello, il tentativo sfiora il palo. Al 12′ biancorossi vicini, con Rapaccini che coglie la traversa a portiere battuto. Due minuti dopo Torelli prova da fuori, Zoldi si supera in corner. Dall’angolo Burattini sigla l’1 a 0. Il Chiesanuova risponde al 18′ con il solito Mongiello, Elezaj c’è. La gara è bella, con occasioni a raffica da ambo le parti. Al 22′ Torelli impegna Zoldi in rovesciata. Al 25′ Elezaj ancora attento su Tittarelli. Il gol biancorosso arriva arriva alla mezz’ora: corner di Mongiello, incornata di bomber Tittarelli e 1 a 1. Nella ripresa parte bene il Gallo, corner di Costantini al primo minuto e Burattini centra la traversa. Al 55′ il Chiesanuova crea la palla del vantaggio: bella azione di capitan Mongiello che serve Pasqui il quale si divora il 2 a 1. Le due squadre si allungano e proprio mentre la gara sembra incanalarsi sul pareggio ecco l’episodio che cambia il match: dubbio fallo su Molina, il direttore di gara non interviene e il neo entrato Petrucci sigla il gol vittoria. Nei quattro minuti di recupero il Chiesanuova ha la forza di riprovarci ma il Gallo con molta fatica porta a casa una vittoria sofferta.

Il tabellino di Atletico Gallo Colbordolo – Chiesanuova 2-1:

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Elezaj, Fabbri (85′), Notariale, Dominici, Di Gennaro, Giunti (62′ De Rose), Torelli, Gaudenzi (70′ Belkaid), Barattini, Costantini, Peroni (58′ Muratori). A disp.: Andreani, Dieghi, Nobili, Santoni, Signorotti. All.: Mariotti.

CHIESANUOVA: Zoldi, Molinari, Iommi, Marengo (60′ Wolhein), Ortolani, Monteneri, Pasqui (80′ Coppari), Rapaccini (62′ Morettini), Tittarelli, Mongiello, Farroni. A disp.: Pedol, Corvaro, Bianchi, Pierantonelli, Carboni, Giri. All.: Giacometti.

ARBITRO: Skura di Jesi

RETI: 15′ Burattini, 30′ Tittarelli, 90′ Petrucci

Il tabellino di Sangiustese – Urbino 1-2:

SANGIUSTESE: Monti, Pagliarini (36′ s.t. Cheddira), Stortini (26′ s.t. Tarulli), Iuvalè, Monserrat, Capodaglio, Tomassetti, Matteo Ciucani (1′ s.t. Tonuzi), Zira (17′ s.t. Tassi), Ercoli, Merzoug (31′ s.t. Andrea Ciucani). A disp.: Calcabrini, Doci, Iommi, Rotondo. All.: Morganti.

URBINO: Fiorelli, Nisi, Fiorentini, Dalla Bona, Giunchetti (14′ p.t. Russo (44′ s.t. Haxhiu)), Magnani, Carnesecchi, Morani, Innocenti, Calvaresi, Sergiacomo (15′ s.t. Esposito). A disp.: Stafoggia, Paduano, Bonci, Casoli, Moricoli, Canerini. All.: Ceccarini.

TERNA ARBITRALE: Pasqualini di Macerata (Bilò di Ancona – Rinaldi di Macerata)

RETI: 33′ p.t. Innocenti, 4′ s.t. Tonuzi, 22′ s.t. Calvaresi.

NOTE: ammoniti: Zira, Tonuzi, Carnesecchi. Angoli: 4-5. Recuperi: 5′ (1’+4’).