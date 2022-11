TV - La coppia stasera ha totalizzato il punteggio più alto nel programma di Sky condotto dal giudice Costantino Della Gherardesca: in premio una crociera Costa, gli sposi hanno seguito il programma con Gazzani e lo staff che ha curato le nozze

di Luca Patrassi

«Quattro Matrimoni», ma uno solo è stato quello vincente. Civitanova trionfa nella puntata appena andata in archivio del popolare programma di Sky. I civitanovesi Cecilia Cimadamore e Devid Vesprini hanno sbaragliato il campo ottenendo il punteggio maggiore ed anche il bonus di dieci punti assegnato dal giudice Costantino della Gheradesca.

Un trionfo che porta la firma anche della location, Villa Gazzani che si è mostrata perfetta per il banchetto nuziale e per la scenografia. Erano quattro gli elementi di valutazione per stabilire la coppia vincitrice: la location, l’abbigliamento, il cibo e l’evento. Il motivo conduttore della puntata di questa sera è stato il “dress code”, un codice di abbigliamento che va seguito in specifiche situazioni e contesti ben precisi. Regole e indicazioni che possono essere sia fornite negli inviti di un dato evento che essere sottintese. Se il mondiale in Qatar sembrava poter catalizzare gli interessi televisivi, a Civitanova stasera in tantissimi si sono trovati per seguire da casa o al ristorante la puntata di Quattro Matrimoni, ad iniziare da Casa Gazzani dove si sono dati appuntamento gli sposi con la loro figlia Gaia, la famiglia Gazzani e tutto lo staff.

Grande il divertimento nel seguire tutte le varie fasi ed anche grande tensione fino alla fine, quando Costantino Della Gherardesca ha ufficializzato la scelta dei vincitori. «L’amore trionfa» è la frase di avvio della puntata, ma anche la gioia di essere parte della felicità degli sposi è stata ricorrente nelle immagini andate in onda da Villa Gazzani. «I matrimoni moderni sono una dittatura in cui la sposa decide tutto, anche l’abbigliamento degli invitati» annuncia Della Gherardesca e parte la presentazione dei quattro eventi. Cecilia ha presentato il tema della sua festa, «sarà un matrimonio vintage anni Cinquanta, anche per gli invitati». Si parte con una cerimonia in un castello, definito «vecchio» da Cecilia subito ripresa da Costantino Della Gherardesca, «il castello è sempre vecchio» le dice in collegamento dalla sua villa. Bocciatura per il catering da parte delle altre tre spose che intervengono come osservatrici. Giandomenico totalizza 77 punti.

Si passa alle nozze di Jessica. Lo sposo arriva in sidecar, lei in auto d’epoca bianca con un vestito bianco che suscita consensi unanimi. Ingresso in chiesa nel segno di una grande commozione. Ricevimento in un castello, dress code abbinato ai vari tavoli. Qualche critica sulla parte gastronomica, più apprezzato il lancio del bouquet. Punteggio finale 78 scavalcando Giandomenico.

Poi tocca ai civitanovesi e si parte subito con Villa Gazzani accolti da Aurora Gazzani. Lo sposo arriva strombazzando alla guida di una Porsche da corsa, Ciarapica incombe con la fascia tricolore pronto per la cerimonia. La sposa arriva con una Porsche d’epoca e, soprattutto, con la figlia Gaia. Cerimonia civile un po’ freddina, «breve e seriosa» nel giudizio delle spose concorrenti. Poi si va al buffet, giudizio positivo sul cibo, poi l’animazione ed infine l’arrivo ai tavoli. Gli sposi arrivano ballando con la piccola Gaia.

Cena ed intrattenimento musicale anni Cinquanta. Si discute anche sul cambio d’abito dello sposo, scelta difesa dal giudice Della Gherardesca. Torta e fuochi d’artificio. Si vota, location promossa a pieni voti e il punteggio arriva a 81. Cecilia e Devid balzano in testa. Ultime nozze, si viaggia sull’onda della fantascienza. Location e vestiti molto particolari che suscitano consensi e anche critiche («il matrimonio deve essere elegante»). «Sei la mia roccia nel mare in tempesta» dice la sposa durante la cerimonia.

Ci si sposta per il banchetto, qualche problema per la pioggia. Giudizi contrastanti sul cibo, poi ballo sui ritmi house. Punteggio finale 59, quarto posto. Confronto finale con il giudice per le spose. Infine l’arrivo della iconica limousine bianca con lo sposo per indicare la coppia vincitrice, arriva Devid, i vincitori sono i civitanovesi che hanno giocato in casa anche con la location, appunto Villa Gazzani. Le parole finali di Costantino Della Gherardesca che ha assegnato il bonus a Devid e Cecilia: «Il punteggio totalizzato è il più alto nella storia del programma, Cecilia sei la sposa che ha interpretato meglio il dress code». Regalo finale una crociera di sette giorni con la Costa.