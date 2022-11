CIVITANOVA - La coppia domani sera sarà protagonista della trasmissione Sky. Due Porsche, una d'epoca e una da competizione, per l'arrivo degli sposi a Villa Gazzani, la cerimonia officiata dal primo cittadino Fabrizio Ciarapica

«Quattro Matrimoni», serata in chiave civitanovese per la puntata in onda domani alle 21 su Sky. Tra le quattro coppie di sposi selezionate, ci sono i civitanovesi Cecilia Cimadamore e Devid Vesprini che hanno scelto Villa Gazzani per l’evento.

In ballo, per la coppia vincitrice, una crociera di una settimana su una nave della flotta Costa, premio a parte “Quattro Matrimoni” è anche l’occasione per aggiungere un ulteriore tocco di festa ad un evento già naturalmente da ricordare.

Quattro sono gli elementi di valutazione per stabilire la coppia vincitrice: la location, l’abbigliamento, il cibo e l’evento. Infine un bonus di dieci punti che assegna il giudice Costantino della Gherardesca.

L’appuntamento è dunque per domani alle 21: tra le indiscrezioni filtrate il fatto che la coppia si è presentata con due Porsche, una storica per Cecilia ed una da competizione per Devid: a celebrare il rito, con relativa fascia tricolore, il sindaco Fabrizio Ciarapica, poi spazio alla festa nella splendida location civitanovese di Villa Gazzani. Per scoprire come è andata a finire l’appuntamento è appunto per domani sera con «Quattro Matrimoni», magari è anche l’occasione giusta per avere qualche suggerimento utile in tema di feste di nozze.

(l. pat.)