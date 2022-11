DIVIETO - Il sindaco Mario Baroni oggi ha predisposto l'ordinanza in attesa dell'esito dei controlli

Vietato bere e usare l’acqua del rubinetto per cucinare o lavarsi i denti. A Muccia il sindaco Mario Baroni ha firmato oggi una ordinanza che sarà in vigore sino alla revoca (legata all’ok che dovrà arrivare dai controlli). Il motivo, spiega il sindaco nell’ordinanza, è una precauzione perché «gli eventi atmosferici avvenuti nei giorni scorsi, con piogge di forte intensità hanno provocato un intorbidimento delle sorgenti e conseguentemente dell’acqua potabile che raggiunge i serbatoi di distribuzione comunali». Quindi «in via precauzionale» è vietato «l’utilizzo dell’acqua per uso potabile alimentare e per l’igiene orale». L’ordinanza «ha durata sino alla sua revoca che verrà disposta su apposita informativa da parte dei competenti organi di controllo».