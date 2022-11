Pulizia all’ex discarica

SAN SEVERINO - Scatta la ripulitura dell’erbacce nell'area di Maricella

Ex discarica Maricella, scatta la ripulitura dell’erbacce. Il comune di San Severino ha avviato un intervento di manutenzione straordinaria. Si tratta di ripulire dalla folta vegetazione e di abbattere alcuni alberi cresciuti spontaneamente, in tutta l’area della dismessa discarica di Maricella, per una superficie complessiva di circa un ettaro e mezzo. L’appalto dei lavori è stato affidato dall’ufficio manutenzioni alla ditta Costrem di San Severino. L’intervento è programmato dal Comune e sarà svolto in compartecipazione con il Cosmari. Saranno inoltre smaltite erbacce, rovi e legname recuperate durante l’operazione di bonifica del sito.