MACERATA - Prima un uomo in scooter è caduto a terra (la dinamica è al vaglio), poi in seguito all'ingorgo che si è creato due vetture si sono scontrate. Sul posto la polizia locale che si è occupata dei rilievi e di ripristinare la circolazione

Incidente con lo scooter lungo la strada Carrareccia, a Macerata. Un 54enne portato in pronto soccorso. L’incidente è avvenuto tra le frazioni di Piediripa e Sforzacosta intorno alle 19 di oggi. Subito dopo, per via dell’ingorno che si è creato c’è stato un secondo incidente, questa volta tra due auto e si sono formate code lungo la Carrareccia con seri problemi al traffico. La dinamica del primo incidente è al vaglio della polizia locale di Macerata.

Intorno alle 19 un uomo di 54 anni giunto all’altezza dell’intersezione di Valteia, è caduto a terra. Al momento non è chiaro se il conducente sia caduto da solo o sia stato investito. L’uomo per fortuna non ha riportato ferite grave. Il 118 lo ha soccorso e poi portato in ospedale a Macerata. In seguito all’incidente si è formato un ingorgo lungo la strada e due vetture si sono urtate. Nulla di grave anche in questo caso ma il doppio incidente ha causato diversi problemi al traffico con la strada che è rimasta bloccata. La polizia locale ha ripristinato la viabilità prima con un senso unico alternato e poi alle 20,30 ha riaperto del tutto la strada.

(Ultimo aggiornamento alle 22)