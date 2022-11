CIVITANOVA - L'associazione Arte presenta la rassegna, taglio del nastro sabato 19 novembre

Si intitola Sogno la nuova collettiva promossa dall’associazione culturale Arte al foyer del cineteatro Cecchetti di Civitanova. Undici artisti, provenienti da diversi luoghi delle Marche e del centro Italia, sono stati chiamati ad interpretare il tema della mostra, realizzando per l’occasione una propria opera da esporre. L’inaugurazione è in programma sabato 19 novembre, alle ore 17.

«Come tradizione durante “I martedì dell’Arte”, nostra manifestazione di punta – spiega la presidente Anna Donati – siamo soliti organizzare esposizioni pittoriche, per creare occasioni culturali di confronto. Dopo la recente e positiva esperienza de “La pittura va al cinema”, con le personali di sei artisti civitanovesi, abbiamo scelto di proporre al Cecchetti una collettiva per dialogare tra varie forme d’arte e offrire agli spettatori del Grande Schermo una nuova proposta. Il tema del sogno? In un momento storico così difficile è giusto lasciare da parte almeno con l’immaginazione la cruda realtà e guardare oltre».

Gli artisti che partecipano alla collettiva sono: Paolo Berti, Agostino Cartuccia, Alfredo Celli, Giancarlo Costanzo, Anna Donati, Fabrizio Mariani, Laura Martellini, Lucio Monaco, Massimo Pompeo, Anna Seccia, Franco Sinisi. L’esposizione, organizzata dall’Associazione Arte con la collaborazione di Comune e Azienda dei Teatri di Civitanova, è visitabile negli orari di apertura del cineteatro.