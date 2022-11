MACERATA - Terzo appuntamento con la rassegna Perugini domenica 20 novembre alle 17,30

Terzo appuntamento con la 54° Rassegna nazionale d’arte drammatica Angelo Perugini. Domenica 20 novembre, alle 17.30, al Teatro Lauro Rossi arriva “Tre sull’altalena” messo in scena dalla Compagnia “Ronzinante Teatro” di Merate.

In scena uno spettacolo di straordinaria attualità. Mai come di questi tempi il mondo sta vivendo proprio “sull’altalena”. Un testo scritto più di 30 anni fa da Luigi Lunari, collaboratore per anni di Giorgio Strehler al Piccolo di Milano, e tradotto il 26 lingue in tutto il mondo, che narra la vicenda passata da 3 uomini, i quali, con un dialogo straordinariamente umoristico riescono quasi a veleggiare su temi importanti come la vita e la morte, il destino, il libero arbitrio, l’esistenza di Dio e l’ateismo.

Lunari scava negli animi di tre personaggi assolutamente diversi: un commendatore, un capitano dell’esercito ed un professore, che si vengono a trovare in una strana situazione in un luogo altrettanto strano che, ad un certo punto, pare ai tre sconosciuti (tra loro) l’anticamera della morte. Ansia ed indifferenza, teorie filosofiche e pragmatismo logico tengono il dialogo sempre ad alta tensione e lo spettatore ne potrà trarre di volta in volta conclusioni che solo un “coup de theatre” finale smentirà platealmente.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita alla Biglietteria dei Teatri di piazza Mazzini (tel. 0733.230735), domenica 20 novembre al Teatro Lauro Rossi dalle 16.30.