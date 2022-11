L’organo Callido suona il barocco

CIVITANOVA - Domenica 20 novembre all'auditorium Sant'Agostino concerto con musiche di Scarlatti, Haendel, Martini e Mozart: si esibiranno Sauro Argalia, accompagnato alla tromba da Mauro Bracalente e dalla voce del soprano Anastasiia Petrova

Aspettando il tradizionale concerto di Capodanno, la quarta edizione di Civitanova all’opera riprende la sua programmazione con un appuntamento dedicato al barocco dal titolo “Barocco, che passione”. Il concerto è in programma domenica 20 novembre, alle 17.30, all’auditorium Sant’Agostino di Civitanova Alta. Un concerto che permetterà di far apprezzare al pubblico uno dei movimenti culturali cruciali nel panorama musicale internazionale, ma anche e soprattutto di valorizzare una delle eccellenze del territorio. Sant’Agostino custodisce infatti uno degli organi storici di Gaetano Callido, del 1772, che sarà assoluto protagonista di questa domenica pomeriggio. Il Callido verrà suonato da Sauro Argalia, accompagnato alla tromba da Mauro Bracalente e dalla voce del soprano Anastasiia Petrova. La scaletta prevede musiche di Scarlatti, Haendel, Martini e Mozart. A seguire, gli ospiti del concerto potranno visitare la pinacoteca Moretti, che resterà aperta al pubblico fino alle ore 20. Il concerto, ad ingresso gratuito (non è necessaria la prenotazione), è promosso dal comune di Civitanova e dall’azienda Teatri ed è organizzato da Marche all’Opera Aps.