Di notte nel piazzale di una chiesa a Macerata con in auto un attrezzo speciale, realizzato appositamente per forzare le cassette delle offerte per la carità. Denunciato un 65enne del teramano.

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Macerata lo hanno individuato nella notte tra sabato e domenica e trovato in possesso di un grimaldello artigianale. Il teramano si trovava in piena notte, all’interno di un’auto, nel piazzale del parcheggio antistante una chiesa del capoluogo.

Una presenza sospetta che ha immediatamente attirato l’attenzione dei militari dell’Arma che hanno proceduto ad un controllo ispezionando il veicolo e verificando le generalità dell’uomo cercando di capire cosa stesse facendo a quell’ora davanti al luogo di culto. All’interno del veicolo i carabinieri hanno trovato uno strumento realizzato artigianalmente idoneo a forzare le porte o le cassette delle offerte, che è stato immediatamente sequestrato. Denunciato il 65enne per possesso di chiavi alterate o grimaldelli.