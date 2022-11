CORRIDONIA - Sottoscritto il contratto con la realtà industriale italiana del settore moda. La seconda generazione della famiglia fondatrice continuerà a guidare l'azienda

Gruppo Meccaniche Luciani, la Ferrari degli stampi, di Corridonia, è stata acquisita da Minervahub, la realtà industriale italiana del settore moda presieduta da Matteo Marzotto, specializzata in finiture e materiali per accessori di lusso e nata dalla fusione di Xpp Seven (sviluppata dal fondo di private equity Xenon) e Ambria holding. Ieri l’annuncio ufficiale a Milano.



Si tratta del primo dei due closing preannunciati da Marzotto nel corso di MFGS-Milano fashion global summit 2022, con il secondo previsto entro Natale. L’annuncio è avvenuto in occasione della presentazione del più recente ingresso, quello di Jato 1991, realtà bolognese leader nei ricami per l’alta moda, che si aggiunge a Galvanica Formelli, Koverlux, Quake, Sp plast creating, Zeta catene, Zuma pelli pregiate e a un allevamento di alligatori, Audasit. Con Luciani, il il gruppo sale a quota nove aziende e sono previste nuove acquisizioni in breve. «Questa piattaforma – ha detto Matteo Marzotto – può diventare ancora più grande se manterremo una coerenza strategica e industriale, offrendo prodotti e servizi di grande valore nell’accessorio di alta gamma».

Gruppo Meccaniche Luciani è nato nel 1969 nel pieno del boom economico dell’Italia.

Il piccolo laboratorio artigiano organizzato dai fratelli Gianfranco e Nelido Luciani era dedito alla produzione di fustelle al servizio delle aziende calzaturiere del maceratese. Già dopo pochi anni, un portafoglio clienti crescente e nuove richieste di mercato hanno fatto sì che la gamma di prodotti venisse ampliata con l’introduzione di articoli più complessi. Un lungo cammino, nel segno della qualità e dell’innovazione, ha portato l’azienda ad impegnarsi in sfide ambiziose per realizzare prodotti all’avanguardia. Oggi è un’azienda 4.0 che conosce un nuovo corso con questa acquisizione che vedrà la seconda generazione della famiglia Luciani in prima linea. Il contratto, sottoscritto nei giorni scorsi, sarà perfezionato entro novembre.

(redazione CM)