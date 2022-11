MONTECASSIANO - E' successo questa sera a Sambucheto. Il ragazzo, ferito a una mano, è stato portato all'ospedale di Macerata

Colpito da una scarica elettrica, ferito ad una mano un ragazzo di 24 . Infortunio questa sera attorno alle 19.30 in via Sant’Anna a Sambucheto (Montecassiano) dove un ragazzo di 24 anni è rimasto folgorato per la scossa presa dal cancello dell’abitazione. Da quanto si è appreso a provocare la scossa sarebbe stato il malfunzionamento dell’impianto elettrico e quando il giovane ha toccato il cancello è stato sbalzato a terra con un’ustione alla mano. Subito soccorso è stato condotto in codice giallo all’ospedale di Macerata. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Macerata.

(redazione CM)