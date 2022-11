MACERATA - L'appuntamento, in programma giovedì alle 17 nella sala Castiglioni della Mozzi Borgetti, rientra nel ciclo di incontri organizzato dagli "Amici di Palazzo Buonaccorsi"

Si svolgerà giovedì 17 novembre alle 17 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti a Macerata “Carlo Crivelli, la perfezione dell’arte” a cura di Francesca Coltrinari. La conferenza presenta un percorso complessivo sull’opera di Carlo Crivelli alla luce delle più recenti ricerche e in rapporto con la mostra attualmente allestita a Palazzo Buonaccorsi (Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose, a cura di F. Coltrinari e G. Pascucci, fino al 12 febbraio 2022), la prima dedicata al pittore veneziano nelle Marche, sua patria d’azione. Sarà possibile entrare nei segreti della pittura di Crivelli, caratterizzata da una tecnica prodigiosa impiegata per creare immagini di profonda suggestione, capaci di toccare le corde della devozione e del sentimento suscitando meraviglia e reverenza, come solo l’arte dei più grandi geni ha saputo fare. L’appuntamento rientra nel ciclo “Incontri sull’arte e dintorni” organizzato dagli “Amici di Palazzo Buonaccorsi”.

Francesca Coltrinari è professoressa associata di Storia dell’arte moderna all’Università di Macerata e specialista di storia dell’arte nell’area adriatica in età moderna. Fra le sue pubblicazioni rientrano articoli, saggi e volumi su Loreto fra Rinascimento e Controriforma,Lorenzo Lotto, la Galleria dell’Eneide di palazzo Buonaccorsi, l’intaglio ligneo del Rinascimento. Si è occupata in varie occasioni di Carlo e Vittore Crivelli, a partire dalla mostra del 2011 Vittore Crivelli da Venezia alle Marche, Maestri del Rinascimento nell’Appennino. A chiusura della mostra di Macerata sta organizzando il convegno internazionale di studi Carlo Crivelli. Nuovi studi e interpretazioni (Macerata, 2-3 febbraio 2023).