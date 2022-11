VOLLEY - Le maceratesi, dopo quattro ko consecutivi, cercano il riscatto nella trasferta più lunga della stagione: l'incontro in programma domani, mercoledì, alle 20,30

Turno infrasettimanale e trasferta più lunga della stagione per la Cbf Balducci Hr Macerata che domani, mercoledì, (alle 20,30, diretta volleyballworld.tv) scende in campo in Piemonte sul campo del Cuneo Granda S.Bernardo per la settima giornata del girone di andata. Dopo 4 ko consecutivi contro squadre di alta classifica, le ragazze di Paniconi cercheranno di muovere la graduatoria in una sfida più alla loro portata, consapevoli però che troveranno dall’altra parte della rete la formazione piemontese galvanizzata dalle due vittorie consecutive ottenute al tie break in trasferta e a caccia del primo successo casalingo della stagione. Servirà, quindi, una grande Cbf Balducci Hr per uscire dal campo di Cuneo con dei punti in tasca e bissare l’unico successo ottenuto finora al Banca Macerata Forum contro Perugia. Oggi, dopo l’allenamento di pesi, la partenza delle arancio-nere verso Cuneo dove domani mattina testeranno il taraflex del Palazzo dello Sport.

Alla scoperta degli avversari- Cuneo Granda S.Bernardo è guidata da un coach di grande esperienza anche nel volley maschile come Emanuele Zanini. La regia affidata a Noemi Signorile in diagonale con l’opposta statunitense Danielle Drews (c’è anche l’opzione di Bintu Diop), al centro un’altra statunitense, Anna Hall, insieme ad Agnese Cecconello (con l’alternativa Sara Caruso), in banda la potenza della russa Sofya Kuznetsova in coppia con l’ungherese Greta Szakmary. Il libero è Lara Caravello.

Parla Alessia Fiesoli (schiacciatrice CBF Balducci HR Macerata) – «Con Cuneo dovremo trovare tutte le nostre migliori risorse da mettere in campo, nonostante il ritmo incessante delle gare di questo inizio stagione. Ci aspetta, infatti, una partita davvero importante in cui vogliamo provare a riscattare le ultime sconfitte con l’obiettivo di muovere la classifica. Non sarà semplice perché Cuneo è una squadra quadrata e con tante soluzioni a disposizione. Quindi massima concentrazione e attenzione ad ogni dettaglio del nostro gioco: con questo atteggiamento e un approccio giusto alla gara sono sicura che potremo ottenere un buon risultato da questa lunga trasferta».

Parla Binto Diop (opposta Cuneo Granda S.Bernardo)- «A Firenze siamo state sempre unite, anche nei momenti più duri, e la nostra voglia di vincere ha fatto la differenza. Adesso che siamo quasi al completo e che abbiamo preso ritmo non vogliamo fermarci: contro Macerata scenderemo in campo pronte ad affrontare le difficoltà da squadra, come abbiamo fatto nelle ultime partite, e determinate a centrare il primo successo davanti ai nostri tifosi».