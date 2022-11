MACERATA - Il complesso si è esibito ieri mattina in occasione della commemorazione dei caduti di tutte le guerre a Villa Potenza e nel pomeriggio alla celebrazione del settantesimo anniversario di Macerata Civitas Mariae

La “Banda Salvadei Città di Macerata” si è esibita ieri sia la mattina che il pomeriggio in occasione della commemorazione dei caduti di tutte le guerre a Villa Potenza e della celebrazione del settantesimo anniversario di Macerata Civitas Mariae.

La mattina l’evento ha visto la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e dei comuni cittadini oltre che della presidente della Croce Rossa Rosaria Del Balzo Ruiti, che nel suo intervento, ha voluto ricordare l’impegno e la dedizione di Giuseppe, per tutti “Peppe”, Molini, persona che si è sempre contraddistinta per l’impegno e la partecipazione alle attività all’interno della frazione di Villa Potenza. Accompagnato dalle note del Complesso Bandistico “Salvadei” della Città di Macerata, il corteo, partito dalla Chiesa di Villa Potenza, si è spostato al tempietto Sacrario dei Caduti, dove è stata depositata una corona di alloro in onore di tutti i caduti in guerra.

Nel pomeriggio la Banda “Salvadei”, alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli, del vescovo Nazzareno Marconi e della cittadinanza tutta, ha animato con allegria e maestria la celebrazione in piazza della Libertà. Il sindaco è salito a deporre la corona sull’effige della Madonna con l’autoscala dei vigili del fuoco sulle note dell’Inno dei Mameli, mentre il vescovo è stato accompagnato dalla marcia sacra dedicata alla Madonna “Santa Maria del Cammino”.

Gioia e commozione hanno accompagnato tutta la giornata dedicata a temi così importanti come il ricordo dei Caduti e la protezione della Madonna sulla città di Macerata.