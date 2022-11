VOLLEY - Le ragazze di coach Paniconi, sconfitte in tre set, sono piaciute per l’impegno e la volontà di non arrendersi mai al cospetto di avversarie comunque più forti

di Mauro Giustozzi

Scandicci fa valere la sua qualità ed un roster costruito per stare nelle zone altissime della classifica e trascinata da Antropova (mvp) si impone, come da pronostico, su una Cbf Balducci che ha subìto la forza delle avversarie in attacco, pagando però dazio anche al servizio toscano ed ad una buona ricezione della formazione di Barbolini che ha lasciato pochissimo spazio alle arancionere.

Solo nel terzo set le maceratesi hanno avuto un sussulto che le ha viste per la prima volta avanti nel punteggio (1-4), illusione durata pochissimo perché la reazione della Savino Del Bene non ha lasciato scampo alle ragazze di Paniconi. Che sono piaciute sicuramente per l’impegno e la volontà di non arrendersi mai al cospetto di avversarie comunque più forti come sono state le toscane stasera. Le partite da vincere saranno altre per conquistare la salvezza in serie A1.

Cbf Balducci reduce da due sconfitte consecutive e che vuol tornare a cercare di muovere la classifica, anche se l’avversario che arriva al Banca Macerata Forum è sicuramente di alto livello qualitativo e di esperienza e può annoverare tra le sue fila giocatrici del calibro della cinese Zhu Ting o delle nazionali azzurre Pietrini e Malinov. Un altro duro ostacolo per le arancionere ancora privo della polacca Ola Lipska in un inizio di stagione davvero proibitivo per la matricola maceratese.

Coach Paniconi conferma il sestetto delle ultime uscite. Toscane che approcciano subito bene la sfida: il servizio di Antropova e i punti di Belien lanciano la fuga sin dai primi scambi (3-7). Polik e Molinaro tra le fila maceratesi provano a tenere il passo delle fiorentine partite col piede sull’acceleratore. L’attacco di Antropova amplia il vantaggio di Scandicci (6-12) che detta ritmo e punteggio del set. Reazione d’orgoglio, però, delle arancionere che piazzano un break pesante (4-0) che riporta in scia le ragazzi di Paniconi. Tanto che Barbolini è costretto a chiamare il time out da cui rientra uno Scandicci determinatissimo che, sfruttando anche qualche errore di troppo delle maceratesi, riallunga nuovamente il suo vantaggio (11-16). Il tentativo di risalita della Cbf è zavorrato, però, da un servizio troppo falloso.

Ci pensa il servizio di Petrini a stoppare le residue velleità marchigiane di risalita con La Savino Del Bene che si aggiudica il primo set. Nel secondo non c’è reazione di Macerata che, sul servizio della Alberti sprofonda sotto 1-9, figlio probabilmente di come si era chiuso il parziale precedente. Scandicci continua a tenere in pugno la sfida, per i suoi indubbi meriti ma pure per i troppi errori che continua a commettere la formazione di casa.

L’impegno delle maceratesi viene premiato da un’efficacia ritrovata in attacco della Malik che accorcia il punteggio (6-11) in un set ancor più a senso unico del precedente. Finale di un set già compromesso per la Cbf con Milanova in campo in regia al posto di Ricci e Quarchioni per una spenta Abbott. Nel terzo la novità è il primo vantaggio dell’intera partita delle arancionere che si portano sul 3-0. Scandicci non si disunisce affatto, assorbe il colpo e riparte ancora una volta grazie all’Antropova, stavolta al servizio, che firma l’immediato sorpasso nel punteggio (4-7).

Timidi segnali Cbf nella risalita sul 10-12, ma le ospiti ogni qual volta decidono di aumentare i giri del loro motore mettono alle corde le arancionere. E così il distacco torna a farsi pesante dopo l’ace di Shcherban che porta Scandicci sul 13-19. E che, di fatto, fa calare i titoli di coda ad una sfida dominata dalle toscane che si sono confermate di un altro livello per la Cbf Balducci. Del resto gli obiettivi stagionali dei due club sono diametralmente opposti ed il campo lo ha solo confermato.

Il tabellino:

MACERATA – SCANDICCI 0-3 (18-25, 11-25, 21-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci 1, Abbott 8, Cosi 3, Malik 12, Fiesoli 3, Molinaro 5; Fiori (L), Milanova 1, Quarchioni, Poli. NE.: Okenwa, Napodano (L). All. Paniconi.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 7, Antropova 15, Shcherban 7, Belien 10, Malinov 4, Pietrini 5; Castillo (L), Di Iulio, Mingardi 4. NE.: Sorokaite, Zhu Ting, Angeloni, Guidi (L), Whashington. All. Barbolini

ARBITRI: Cruccolini e Brancati.

NOTE: spettatori 1200. Durata set: 25’, 22’, 25’, totale 72’. Macerata: battute sbagliate 9, vincenti 3, muri 5, errori 23. Scandicci: bs. 9, v. 7, m. 5, e. 17.