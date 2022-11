MACERATA - Scoperto dai carabinieri un uomo che stava cercando di barare e superare fraudolentemente i quiz teorici. E' stato denunciato per truffa

Bara all’esame per la patente di guida presentandosi con telecamera e auricolare wireless, denunciato dai carabinieri. L’uomo è dovuto ricorrere anche alle cure del pronto soccorso per estrarre l’auricolare conficcato in profondità nel lobo per non farsi scoprire.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Macerata sono intervenuti lunedì, su richiesta di un funzionario della motorizzazione civile negli uffici dove era in corso l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida.

All’ispettore della motorizzazione non era passato inosservato un candidato che armeggiava con qualcosa nascosto sotto la maglia. I militari hanno eseguito le verifiche del caso e trovato addosso all’uomo un telefono cellulare smartphone ed un microfono, apparati collegati tra loro e a loro volta associati ad un auricolare “wireless” inserito in un orecchio. Di fatto un dispositivo elettronico ricetrasmittente, artigianale e perfettamente funzionante col quale l’esaminando trasmetteva le domande per avere le risposte ai quiz. L’apparecchiatura è stata sequestrata. Il sistema escogitato serviva infatti inequivocabilmente ad instaurare un contatto con un altro soggetto all’esterno in corso d’identificazione. L’uomo è stato denunciato per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.