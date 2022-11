MORROVALLE - Sabato scorso si è spento Giovanni Pietro Lattanzi. La nipote ringrazia i medici e il personale che lo hanno seguito e curato

Un lutto ha colpito la città di Morrovalle. Sabato scorso, 5 novembre, è venuto a mancare Giovanni Pietro Lattanzi, all’ospedale di Macerata. Nonostante il grande dolore per la perdita del loro caro, i familiari sono grati ai medici che fino all’ultimo lo hanno curato e assistito. La nipote Deborah Ambrosi, di Fermo, ringrazia «tutta l’equipe del reparto di Medicina, in special modo il dottor Alessandro Saturni e la dottoressa Moretti per esserci stati vicini con professionalità, tanto amore, sensibilità e umanità, mettendocela tutta nonostante la gravità della malattia. Grazie di cuore».