SAN SEVERINO - L'incidente in via Settempeda

Schianto questa mattina, intorno alle 12,40, in via Settempeda a San Severino, poco fuori dal centro urbano.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, una donna del posto alla guida di una Lancia Y ha perso il controllo della vettura ed è finita contro un furgone Fiat Ducato in sosta ai margini della carreggiata. Nell’incidente il veicolo ha riportato diversi danni nelle parte anteriore, la conducente è stata trasferita in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, insieme alla Polizia locale, anche i militari della locale stazione dei carabinieri.