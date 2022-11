SPORT - Il pilota di Madonna del Monte a Macerata torna in pista dopo un lungo stop: «farò del mio meglio»

di Mario Monachesi

Tra i partecipanti al rally delle Marche, penultima prova del campionato italiano rally terra, con partenza ed arrivo a Cingoli, ci sarà il pilota di Madonna del Monte Samuele Martinelli con la Saxo 1600, gruppo N della Proline di San Marino.

Samuele sarà sabato e domenica molto probabilmente l’unico pilota marchigiano, sul suo sedile destro come navigatore siederà Alessio Spezzani, un ventisettenne di Modena che, per questa volta sostituirà il fedele Nicolò Micheletti.

Dice Samuele,« spero di fare del mio meglio, nonostante gravi un po’ un mio fermo estivo (per lavoro) di sette mesi che purtroppo mi ha tenuto lontano dagli sterrati. Avrò comunque l’importante supporto della mia scuderia GR Motorsport di Parma, capeggiata da Giancarla Guzzi, prestigiosa navigatrice di spessore nazionale. Tra le più importanti vittorie di Samuele Martinelli spiccano lo slalom di Castelplanio (2015), la Sarnano – Sassotetto (2019), il rally di Foligno (2022), in questo stesso anno vince il circuito su asfalto di San Marino (marzo) e il rally Bianco – Azzurro sempre su asfalto a San Marino (giugno)».

Domenica scorsa ha partecipato al rally di San Marino. La sua carriera va avanti sin da 2007 e fino al 2019 ha corso slalom, cronoscalate in pista e formula challenger, dal 2020 passa ai soli rally. Samuele è un ragazzo umile, senza troppi grilli per la testa, corre perché le auto sono la sua passione, passione che con impegno e dedizione lo porta spesso a vincere. Speriamo sia così anche il 13 ed il 13 novembre a Cingoli.