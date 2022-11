LUTTO - Geometra e amministratore di condominio molto conosciuto in provincia è morto a 72 anni per un arresto cardiaco. Il cordoglio del Comune e della società sportiva

La chiesa di San Gregorio Magno a Mogliano non è riuscita a contenere i tantissimi che hanno voluto salutare per l’ultima volta Lamberto Caponi, 72 anni, soprannominato «Pilucco», geometra, in passato consigliere comunale e presidente della Moglianese calcio. Caponi è morto improvvisamente domenica mattina per un arresto cardiaco.

Come geometra e amministratore di condominio era conosciuto in tutta la provincia di Macerata ma grande era anche il suo impegno nel mondo del calcio e delle associazioni, come ricorda il Comune di Mogliano. «La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per l’intera comunità con la sua grande dedizione nella promozione dello sport e nell’associazionismo». Anche la S.S. Moglianese si è stretta nel dolore alla moglie Letizia, alla figlia Antonella e ai due nipotini. «Tutto il direttivo della SS Moglianese si stringe intorno alla famiglia del carissimo Presidente Lamberto Caponi. È stato e sarà sempre una figura fondamentale della nostra società, senza di lui non saremmo dove siamo ora. Grazie Lamberto».