EVENTI - Al via il cartellone dell'auditorium Benedetto XII, sei appuntamenti dal 24 novembre al 20 aprile. Mercoledì 30 novembre, fuori abbonamento l’omaggio al grande Ugo Betti, di cui quest’anno ricorrono i 130 anni dalla nascita, con la prima esecuzione assoluta di Delitto all’Isola delle Capre

Lino Guanciale, Alessandro Preziosi, Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta, Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli, sono solo alcuni dei grandi nomi che animano il cartellone della stagione teatrale di Camerino che prende il via a partire da giovedì 24 novembre. Sei appuntamenti fino al 20 aprile che animeranno la culturale dell’auditorium Benedetto XIII. Ad aprire la stagione Alessandro Preziosi con Totò oltre la maschera. Affiancato da Daniele Bonaviri alla chitarra, Preziosi dà voce, a oltre cinquant’anni dalla scomparsa, all’attore più rappresentativo dell’Italia del dopoguerra.

Tra lettere, interviste, frammenti, musica e poesia si ripercorre la carriera dell’attore Totò a partire dal suo rapporto con il teatro, per mettere a nudo l’uomo Antonio De Curtis oltre la maschera dell’interprete. Mercoledì 30 novembre, fuori abbonamento, nell’ambito della 55esima stagione lirica di l’omaggio al grande Ugo Betti, di cui quest’anno ricorrono i 130 anni dalla nascita, con la prima esecuzione assoluta di Delitto all’Isola delle Capre dal celebre dramma del drammaturgo camerte, nuova commissione con la musica di Marco Taralli su libretto di Emilio Jona e la regia di Matteo Mazzoni, messo in scena dal Time Machine Ensemble diretto da Marco Attura per la co-produzione di Fondazione Pergolesi Spontini e teatro dell’Opera Giocosa di Savona.

Si torna alla prosa, domenica 4 dicembre, con una commedia tutta al femminile, Figlie di Eva di Michela Andreozzi, Vincenzo Alfieri e Grazia Giardiello, interpretato dal trio di grandi attrici Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi affiancate in scena da Massimiliano Vado che firma anche la regia. Antonio Milo e Adriano Falivene, due tra i volti più colorati della saga Tv del commissario Ricciardi, sono i protagonisti, con Elisabetta Mirra, di Mettici la mano, con la regia di Alessandro D’Alatri, in programma domenica 12 febbraio. Il test con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi, arriva in scena a Camerino giovedì 30 marzo. Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi, i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre. Il gioco drammaturgico si fa ancora più avvincente con il diretto coinvolgimento del pubblico che viene chiamato, a inizio spettacolo, a decidere quale ruolo, fra Hèctor e Toni, assegnare replica per replica ai due interpreti maschili, Ciufoli, che firma anche la regia, e Colombari. La chiusura del cartellone in abbonamento è affidata, giovedì 20 aprile, a Lino Guanciale con il recital Non svegliate lo spettatore messo in scena con regia e musiche di Davide Cavuti. Lo spettacolo è un omaggio alla vita e alle opere di Ennio Flaiano, scrittore e sceneggiatore di numerosi capolavori del cinema italiano. Aperta la campagna abbonamenti.