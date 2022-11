EVENTI - Appuntamento speciale dopo il debutto in prima nazionale al teatro Persiani. I due attori incontrano sindaco e cittadinanza alle 11,30 del 9 novembre nell'aula magna del palazzo comunale

In occasione dello spettacolo Le verdi colline dell’Africa (che inaugura martedì 8 novembre in prima nazionale al teatro Persiani di Recanati) mercoledì 9 novembre, Sabina Guzzanti, autrice, interprete e regista della pièce, e Giorgio Tirabassi incontrano il pubblico alle ore 11.30 presso l’aula magna del comune di Recanati. Lo spettacolo è un personalissimo tributo di Sabina Guzzanti al testo Insulti al pubblico dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke ed è proposto nel cartellone curato dal comune di Recanati con l’Amat e realizzata con il contributo della regione Marche e del MiC. Un testo provocatorio e dissacrante che non racconta deliberatamente nulla, infatti, non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi. L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano che prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente. La produzione dello spettacolo è di Pierfrancesco Pisani, Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot Produzioni.