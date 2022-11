ANNUNCI di Confindustria Macerata e Centro impiego di Tolentino. La Ciodue ricerca nuovi agenti per la rete commerciale

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Openjobmetis promuove in collaborazione con Eddy Ricami Project Srl, ricamificio d’eccellenza nel distretto calzaturiero, un corso di formazione gratuito a scopo assuntivo in apprendistato con l’obiettivo di formare Addetti/e al rammaglio. Il corso, in partenza il 14 novembre, è rivolto a disoccupati o inoccupati, in età d’apprendistato e durerà 5 settimane (200 ore; 50 di teoria e 150 di esercitazione pratica) con orario full time dal lunedì al venerdì e con sede a Piediripa. Le candidature dovranno essere inviate all’email civitanova@openjob.it.

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Offriamo:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a macerata@ ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

L’Assm spa ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 addetto/a informatico – commerciale a tempo determinato per 12 mesi nella categoria Bs del Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico con facoltà di trasformazione a tempo indeterminato.

E’ richiesto il possesso del diploma di laurea in informatica.

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le 12,30 di lunedì 28 novembre 2022.

Per informazioni, come pure per ritirare il facsimile della domanda di selezione, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell’Assm S.p.A., Via Roma, 36 Tolentino – tel 0733/95601 e/o consultare il sito www.assm.it – rubrica “Amministrazione trasparente” – sezione “Bandi di concorso”.

L’Assm spa ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione di un operaio con contratto a tempo determinato per 12 mesi ed inquadramento nella declaratoria livello 2 del Ccnl per i lavoratori addetti al settore gas/acqua, da assegnare all’area del servizio idrico integrato, con facoltà di trasformazione a tempo indeterminato.

E’ richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado unito a un diploma triennale di qualifica professionale o un diploma di istruzione secondaria superiore.

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 23 novembre 2022.

Per informazioni, come pure per ritirare il facsimile della domanda di selezione, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell’Assm S.p.A., Via Roma, 36 Tolentino – tel 0733/95601 e/o consultare il sito www.assm.it – rubrica “Amministrazione trasparente” – sezione “Bandi di concorso”