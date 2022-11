MACERATA - Oggi il taglio del nastro. Sarà aperto il sabato mattina al condominio solidale di via Pavese

Taglio del nastro oggi per il centro educativo di aiuto compiti e attività ricreative di Macerata. Ad inaugurarlo il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro. Il centro è dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Le attività si svolgeranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 al condominio solidale di via Pavese, a Collevario. Al momento sono 15 i bambini iscritti. Erano presenti al taglio del nastro con le loro famiglie. Il progetto “Pomeriggi in quartiere 7×7” è stato promosso dal Comune, in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale 15 e l’associazione Glatad onlus. L’iniziativa prevede l’apertura di sette centri nei vari quartieri e frazioni della città. Quello di via Pavese è il terzo, entro novembre è prevista l’inaugurazione del quarto centro a Sforzacosta. Un modo per sostenere, questa l’idea dell’assessorato guidato da Francesca D’Alessandro, le famiglie nel compito di educare i figli e per dare aiuto nelle attività dopo la scuola. Il servizio è gratis.