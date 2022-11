VOLLEY - Domani biancorossi in campo alle 18 all'Eurosuole di Civitanova per il match di Superlega. Balaso: «Sarà dura, ma per noi quest'anno le partite saranno tutte delle finali»

Messa in archivio l’intensa due giorni della Supercoppa in Sardegna, la Lube Civitanova si prepara al match interno contro la WithU Verona all’Eurosuole Forum. La sfida interna contro gli scaligeri è in programma domani (ore 18 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia).

Forti di un gioco convincente che al PalaPirastu di Cagliari ha fruttato una Semifinale perfetta contro Modena (3-0) e una resa dei conti epica terminata al tie break con Perugia, gli uomini di Chicco Blengini lavorano per trovare continuità di gioco e risultati nella stagione regolare. I 9 punti presi finora (6 gare disputate, compreso l’anticipo dell’11° turno con Perugia), sono una base di partenza. L’input di Chicco Blengini è chiaro: migliorare e vincere.

Quarti con una lunghezza di vantaggio sulla WithU e una partita in più giocata rispetto ai veneti, capitan Luciano De Cecco e compagni devono ripartire con una prestazione concreta per muovere la classifica e non perdere contatto con le squadre che li precedono. Notizie incoraggianti sul fronte Diamantini. Il centrale marchigiano era uscito zoppicando sul 2-1 per la Lube contro Perugia a Cagliari, ma i successivi accertamenti non hanno evidenziato problematiche serie. «Dobbiamo lasciarci alle spalle la parentesi della Supercoppa – dice Balaso – Si torna a pensare al campionato con l’obiettivo di portare a casa il maggior numero possibile di punti. Come abbiamo dimostrato in Sardegna, il nostro gruppo ha stoffa. Sul fronte opposto, Verona ha allestito un ottimo team con atleti giovani e importanti. La formazione scaligera non molla mai e ha già centrato successi degni di nota. Sarà dura, ma per noi quest’anno le partite saranno tutte delle finali. Io darò il massimo e aiuterò i compagni più giovani a mantenere la giusta serenità in campo»

Verona brama un ruolo da protagonista in SuperLega. La squadra gialloblù, condotta da coach Radostin Stoytchev, è guidata da rinnovate ambizioni. L’estate di mercato ha visto l’arrivo di innesti interessanti. L’unico pacchetto rimasto invariato è quello dei palleggiatori, con Spirito e Raphael confermati. In banda i riflettori sono puntati sul maliano Keita, che ha trovato come compagno di reparto Mozic, best scorer della passata edizione del torneo. In posto 4 dà il suo contributo Perrin. Confermato Magalini. Al fianco di Jensen nel ruolo di opposto c’è il gigante russo di 220 centimetri Sapozhkov, già in luce nelle prime giornate. Al centro del campo spazio al campione del mondo Mosca, gigante marchigiano che si è aggregato a Cortesia, Zanotti e all’altro nuovo acquisto Grozdanov. Rivoluzionato anche il comparto liberi: in difesa ci sono Gaggini e Bonisoli. «La Lube è campione d’Italia – dice coach Stoytchev – Ha rinnovato il roster ingaggiando giovani di grande talento e confermandone altri. Dall’inizio del torneo, in poco tempo ha già accresciuto il livello. I biancorossi arrivano dalla finale di Supercoppa persa contro la squadra che al momento è la più forte d’Italia. Conosciamo le loro qualità, date anche da giocatori esperti come De Cecco, Anzani e Zaytsev, e possono variare molto il sestetto titolare. In queste settimane hanno oliato i meccanismi e dopo le ultime due partite di alto livello hanno preso sicurezza. Dobbiamo pensare a noi e aspirare al livello delle squadre più forti d’Italia».