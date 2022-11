SERIE C - In casa del San Donato Tavarnelle finisce 1 a 1, frutto del botta e risposta delle punte Galligani e Spagnoli nel primo tempo. I biancorossi di Colavitto conquistano il secondo risultato utile di fila e restano in zona playoff

di Michele Carbonari

L’Ancona pareggia 1-1 in casa del San Donato Tavarnelle e conquista il secondo risultato utile di fila, dando continuità alla vittoria di sabato scorso contro la Lucchese. In terra toscana, il pari matura nel primo tempo, frutto del botta e risposta fra Galligani e Spagnoli. I biancorossi di Colavitto muovono la classifica e salgono a quota 18, gli stessi di Rimini e Lucchese, in zona playoff. Nella ripresa pochi i tentativi in porta, con le due squadre che si accontentano di portare a casa un punto. Domenica prossima i dorici ospiteranno al Del Conero l’Imolese, appuntamento alle 14.30

La cronaca. Passano appena trenta secondi dal fischio d’inizio e Di Massimo squilla, blocca a terra Cardelli. Dall’altra parte, Russo spedisce alto. Al 7′ la prima vera occasione da gol: Contipelli colpisce in area su corner dalla destra, miracolo di Perucchini, che poi chiude lo specchio sulla respinta del centrale difensivo locale. Al 12′ di nuovo in avanti l’Ancona, palla sul secondo palo per Brogni che gira ma troppo centralmente, facile per il portiere avversario. La partita diventa più fisica e la successiva chances giunge al 33′: incursione di Brogni sul primo palo, chiude con i piedi Cardelli. Due minuti e il San Donato Tavernelle sblocca: Galligani entra in area, elude l’intervento di Bianconi e la piazza sul secondo palo, dove Perucchini non può arrivare. L’Ancona non ci sta e il minuto seguente trova subito il pareggio grazie al colpo di testa di Spagnoli, lasciato solo di colpire sugli sviluppi di un angolo dalla destra di Moretti. Al 38′ Galligani spara dalla distanza, tiro contratto e palla a Russo che di suola non riesce a beffare un attento Perucchini (alta la seguente conclusione dalla distanza di Regoli).

Ad inizio ripresa è il San Donato ad arrivare in porta dopo neanche un giro di lancette: Galligani sguscia in area e d’esterno manda fuori di un soffio. Il match è equilibrato e combattuto, poche però sono le chiare occasioni da rete. L’Ancona ha un sussulto al 75′ quando Moretti serve il neoentrato Pecci che sfiora ma la palla fa la barba al palo. Nell’extratime Spagnoli si accentra e calcia senza inquadrare lo specchio. E’ l’ultimo tentativo del match, che al termine dei cinque minuti di recupero finisce 1 a 1.

Il tabellino:

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli, Montini, Contipelli, Brenna, Carcani (80′ Ciurli); Regoli (44′ A. Rossi), Nunziatini, Russo (84′ Ubaldi); Borghi (80′ Calamai), Marzierli (84′ Mascia), Galligani. A disp.: M. Rossi, Gerardini, Bovolon, Noccioli, Gjana, Lozza, Forconi. All.: Magrini.

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, De Santis, Bianconi, Brogni (56′ Martina); Gatto, Simonetti, D’Eramo (56′ Pecci); Moretti (78′ Mattioli), Spagnoli, Di Massimo (78′ Lombardi). A disp.: Bernaba, Berardi, Fantoni, Piergiacomi, Vitali. All.: Colavitto.

TERNA ARBITRALE: Baratta di Rossano (Landoni di Milano – Montanelli di Lecco)

RETI: 35′ Galligani, 36′ Spagnoli

NOTE: ammoniti: Regoli, Mezzoni, A. Rossi. Angoli: 6-3. Recupero: (2’+5′)