Tre cerimonie a Treia per il 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, celebrata in collaborazione con le scuole di Passo di Treia, Chiesanuova e Treia. L’assessore Luana Moretti nel corso delle cerimonie, in cui hanno presenziato anche diversi consiglieri comunali, la polizia municipale, la Protezione civile, i carabinieri, i rappresentanti dell’associazione dei carabinieri in congedo della sezione di Pollenza con delegazione di Passo di Treia, un rappresentante dell’Istituto Nazionale per la guardia d’onore alle tombe reali del Pantheon, ha deposto una corona d’alloro sui monumenti delle due frazioni e del centro storico sottolineando l’importanza di «celebrare la storica e gloriosa ricorrenza della vittoria nella Grande Guerra e ricordare quanti si sono immolati per una Repubblica solida, libera e democratica. Ciò deve essere uno stimolo ad adempiere ai nostri doveri di cittadini».

Deposta una corona d’alloro anche sul monumento dedicato a Don Pacifico Arcangeli, a Treia, cappellano militare, medaglia d’oro al valor militare nella Prima Guerra mondiale caduto sul monte Grappa e originario proprio di Treia.

A Chiesanuova la benedizione è stata portata da Don Igino Tartabini mentre a Passo di Treia e Treia da Don Francisco Parraga.

Dopo i saluti dell’assessore Moretti, i ragazzi delle scuole hanno letto poesie e pensieri sulla guerra, accompagnati anche da momenti musicali oltre all’Inno di Mameli.