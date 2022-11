VOLLEY - Le maceratesi in campo domani, sabato, alle 20,30. La centrale Molinaro: «Dovremo entrare in campo con estrema determinazione e tranquillità, cercando l’approccio giusto alla gara e soprattutto cercare di resistere ai momenti di difficoltà che inevitabilmente si presenteranno»

Anticipo della quinta giornata di andata di Serie A1 femminile in arrivo per la Cbf Balducci Hr Macerata. Le arancionere scendono in campo sabato alle 20,30 (diretta volleyballworld.tv) all’Arena di Monza per affrontare la Vero Volley Milano, una delle formazioni più quotate del massimo campionato italiano. Altro duro impegno, dunque, per le ragazze di Luca Paniconi che sono reduci dal ko casalingo con Firenze e cercheranno l’impresa in terra lombarda per muovere la classifica che vede Fiesoli e compagni ferme a quota 3 punti, frutto del successo casalingo con Perugia nella seconda giornata. Oggi pomeriggio il viaggio verso Monza per le maceratesi, che ieri pomeriggio hanno svolto una seduta di pesi e tecnica al Banca Macerata Forum. Domani mattina in programma la consueta prova campo all’Arena di Monza.

Alla scoperta degli avversari-La Vero Volley Milano è allenata dal coach marchigiano Marco Gaspari e può annoverare nel suo organico giocatrici di livello internazionale. A partire dalla palleggiatrice azzurra Alessia Orro che giocherà in diagonale con l’opposto statunitense Jordan Thompson (con l’alternativa della polacca Stysiak), poi al centro ecco la coppia composta da Raphaela Folie e dalla serba Jovana Stevanovic, fresca campionessa del mondo in carica con la sua nazionale. In banda un’altra azzurra, Myriam Sylla, insieme alla bielorussa Anna Davyskiba. Nel ruolo di libero Beatrice Negretti.

Parla Beatrice Molinaro (centrale CBF Balducci HR Macerata)- «A Monza ci attende un’altra gara molto dura in un inizio di campionato davvero tosto che il calendario ci ha riservato. Troveremo di fronte atlete di valore assoluto e una squadra affamata di punti per continuare la corsa ai vertici della classifica. Da parte nostra, quindi, dovremo entrare in campo con estrema determinazione e tranquillità, cercando l’approccio giusto alla gara e soprattutto cercare di resistere ai momenti di difficoltà che inevitabilmente si presenteranno. Cercheremo anche di migliorare gli aspetti del nostro gioco che sono andati meno bene nell’ultima sfida contro Firenze e che abbiamo analizzato in questi pochi giorni che ci separano tra una partita e l’altra».

Parla Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano)- «Partiamo dal fatto che la squadra, in queste due settimane, ha dimostrato di avere attaccamento ai set, senza lasciarli correre. Come dicevo post Bergamo, però, il campanello di allarme deve suonare. Se ci perdiamo durante i set, con errori abbastanza banali, poi agevoliamo gli avversari. Dobbiamo tenere il livello di gioco altissimo, sapendo che ogni squadra gioca al massimo e sarà così anche contro Macerata, a caccia di punti per la salvezza. Dopo una partita brutta, perché non vogliamo nasconderci dietro una performance non positiva come quella di mercoledì in Umbria, vogliamo fare di più e portare a casa una vittoria».