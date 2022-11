Ruba moto da cross, 36enne nei guai

MONTECASSIANO - L'uomo fermato dai carabinieri dopo il furto avvenuto poche ore prima in località Santa Croce di Recanati

Ruba una moto da cross di proprietà di una donna di Montecassiano, identificato e denunciato il responsabile, un 36enne romeno, anche lui residente in paese. I carabinieri della stazione di Montecosaro durante la notte hanno individuato l’autore di un furto avvenuto poche ore prima in località Santa Croce di Recanati. L’uomo aveva trafugato un ciclomotore Tm racing di proprietà di una donna. Immediate le indagini avviate dai militari dell’Arma intervenuti sul luogo del furto. Rintracciato, l’uomo è stato denunciato, riconsegnato alla proprietaria il veicolo.