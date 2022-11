PORTO RECANATI - Un uomo di 51 anni con problemi psichici bloccato dai carabinieri. Era in stato confusionale, è stato condotto in ospedale

Sorpreso a vagare con un coltello in mano nella zona di Santa Maria in Potenza. I carabinieri della stazione di Porto Recanati hanno fermato un 51enne, residente in città, e lo hanno denunciato per detenzione abusiva di armi. L’uomo era infatti uscito di casa brandendo un coltello da cucina, con l’intenzione, pare, di far del male ad un parente. Il 51enne, che soffre di alcuni problemi psichici, si è così incamminato lungo la zona sud. I carabinieri lo hanno trovato in località Santa Maria in Potenza e provvidenziale è stato il loro intervento per riportare l’uomo alla calma e alla ragione. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha poi condotto l’uomo in ospedale di Civitanova per le cure al reparto di psichiatria.