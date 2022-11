AVVISI destinati ad ultra 65enni residenti e domiciliati nell'Ambito territoriale sociale 14: «L’assegno di cura, destinato a circa 200 aventi diritto, fornisce un aiuto economico temporaneo di 200 euro mensili per un anno».

In arrivo due nuovi interventi socio assistenziali a sostegno di anziani non autosufficienti e per offrire supporto ai familiari che quotidianamente si prendono cura di loro. Nello specifico, si tratta di due avvisi destinati ad anziani ultra 65enni residenti e domiciliati nel territorio dell’Ambito territoriale sociale 14 (che comprende i comuni di Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati) finalizzati ad assicurare un’adeguata assistenza a domicilio di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti. «L’assegno di cura, destinato a circa 200 aventi diritto, fornisce un aiuto economico temporaneo a sostegno del lavoro di cura svolto dalle famiglie (200 euro mensili per un anno) – spiega il comune di Civitanova -. Mentre il progetto Sad consiste nell’attivazione o nel rafforzamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone affette da demenze in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare».

Le domande potranno essere presentate fino alle 23.59 del 15 novembre, esclusivamente per via telematica, attraverso credenziali Spid/Cns/Cie al seguente link: https://ambitosociale14.sicare.it/sicare/benvenuto.php.

Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle domande e sui requisiti richiesti sono contenute nei bandi disponibili nel sito Internet: www.ambitosociale14.it.