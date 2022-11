MACERATA - L’ordinanza, emessa dal Comando della Polizia locale, prevede per domani giovedì 3 novembre, dalle 8 alle 14 e comunque fino al termine dei lavori, la chiusura totale al traffico veicolare di via Marche, nel tratto interessato dai lavori

L’abbattimento urgente di un albero ha richiesto la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in via Marche, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via Urbino.

L’ordinanza, emessa dal Comando della Polizia locale, prevede per domani giovedì 3 novembre, dalle 8 alle 14 e comunque fino al termine dei lavori, la chiusura totale al traffico veicolare di via Marche, nel tratto interessato dai lavori, con la seguente regolamentazione:

– Via Marche: divieto di transito, nel tratto interessato dai lavori;

– piazza XXV Aprile (veicoli provenienti da via Verdi) direzione obbligatoria a sinistra, via Marche – sottopasso chiuso per lavori, eccetto veicoli diretti al supermercato Coal;

– viale Don Bosco: direzione obbligatoria dritto, via Marche – sottopasso chiuso per lavori, eccetto veicoli diretti al supermercato Coal;

– via Urbino: direzione obbligatoria a sinistra, verso via Marche – sottopasso chiuso per lavori.