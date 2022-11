VOLLEY A3- Dopo la vittoria di domenica contro la Gamma Chimica Brugherio, biancorossi in campo domani alle 20 al PalaVolley Santa Maria

Domani sera alle 20, la Med Store Tunit Macerata sarà ospite del PalaVolley Santa Maria per la gara contro l’Abba Pineto, recupero della 3° giornata di Serie A3 Girone Bianco. È la prima delle due partite che i biancorossi andranno a recuperare nelle prossime settimane dopo i rinvii per Covid e vede i ragazzi di coach Gulinelli sfidare una squadra temibile, che al momento occupa la quarta posizione. Nell’ultima gara giocata, Pineto ha battuto nettamente per 3-0 la Tmb Monselice, grazie ad una prestazione convincente, ma la settimana prima gli abruzzesi erano caduti nella trasferta di Garlasco. Intanto la Med Store Tunit è tornata in campo e alla vittoria, domenica sul campo della Gamma Chimica Brugherio, imponendosi 3-0 al termine di una sfida combattuta e ben giocata dalle due squadre.

«È stata una gara tirata, come tutte quelle della Serie A3 – conferma il palleggiatore Martin Alberto Kindgard – Non bisogna mai rilassarsi o si può perdere contro chiunque. Abbiamo subito un po’ la mancanza del ritmo gara dopo che eravamo arrivati in forma alla prima di campionato, la sosta forzata ci ha rallentati ma è andata bene contro Brugherio e siamo soddisfatti». Nella difficile sfida contro la Gamma Chimica avete mostrato la capacità di saper soffrire e superare i momenti difficili, cosa ne pensa della prova del gruppo? «Siamo scesi in campo consapevoli di non essere al massimo della forma, che non saremmo riusciti ad essere belli e precisi come in altre uscite, ma dovevamo essere efficaci per prenderci la vittoria che era quello che volevamo. Abbiamo avuto il giusto approccio alla partita e mostrato la maturità che serve per affrontare partite complicate come questa, dove serviva fare punti».

L’Abba Pineto è una squadra di livello, che avete già incontrato durante la preparazione, che partita sarà e su quali aspetti vi dovrete concentrare di più? «Affronteremo una squadra forte, soprattutto in casa, ci conosciamo bene come loro conoscono anche noi. Sarà una bella partita da giocare, credo che farà la differenza il carattere e la personalità che metteremo in campo. Non saremo ancora al 100% della forma ma dobbiamo esserlo mentalmente per affrontare questa partita nel modo migliore». La sfida tra Med Store Tunit Macerata e Abba Pineto si potrà seguire in diretta sul canale YouTube ufficiale della Lega Volley a partire dalle 20.