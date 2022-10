AL MARE il 31 ottobre. Diversi bagnanti in spiaggia e in acqua alla vigilia di Ognissanti, non era mai capitato. Nel pomeriggio fantasmi, streghette, e vampiri hanno invaso le vie del centro

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Mare da paura… ad Halloween. Mai era capitato di vedere, fatta eccezione per qualche audace, bagnanti in spiaggia e in acqua alla vigilia di Ognissanti. Anomalie del meteo che sono state accolte di buon grado a Civitanova dove tantissimi questa mattina hanno scelto la spiaggia per una tintarella autunnale.

La temperatura infatti nelle ore centrali ha raggiunto addirittura i 24 gradi e complice l’assenza di vento sembrava più la vigilia di Pasqua che non il 31 ottobre. Frequentatissimo il litorale nord e quello sud grazie anche al lungo ponte che quest’anno ha portato sia adulti che bambini a poter godere di diversi giorni di festa e in molti hanno approfittato. Tanti anche gli umbri che sono tornati in città.

Poco prima del tramonto il centro invece è stato invaso da una folla di bambini e ragazzini per il classico “dolcetto o scherzetto” di oltremanica tradizione. Una abitudine che negli anni sempre più si è radicata anche da noi tanto che i commercianti del centro si sono organizzati con dolci e caramelle per il passaggio dei più piccoli, spesso mascherati dai tipici travestimenti di Halloween, fantasmi, streghette, Jack o’ lantern, zombie e vampiri.

Tante anche le serate organizzate a Civitanova nei vari locali nella movida.