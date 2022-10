TOLENTINO - A un 70enne è stato strappato il borsello che teneva a tracolla. Indagini dei carabinieri: individuato e denunciato il responsabile, un uomo di 53 anni

Va alla fontanella per bere e viene rapinato. Denunciato un 53enne. E’ successo a Tolentino, i fatti risalgono al 28 giugno scorso. Erano circa le 23 quando un tolentinate di 70 anni che passeggiava per le vie del centro si è avvicinato ad una fontanella per bere un po’ d’acqua. Lì ha incontrato un uomo che non conosceva e che stava riempiendo una borraccia. Quest’ultimo ha attaccato bottone, poi durante la conversazione, all’improvviso ha strappato il borsello al 70enne e l’ha colpito sulla spalla e sulla nuca, per poi scappare a bordo di un auto.

A quel punto la vittima ha fermato alcune passanti, si è fatto prestare un cellulare e ha allertato il 112. I militari sono così arrivati sul posto per i primi accertamenti, il tolentinate spaventato e indolenzito ha presentato denuncia: all’interno del borsello c’erano il telefono, il portafoglio con pochi contanti, un portaspicci e una tessera sanitaria. Le successive indagini, che si sono avvalse anche dell’analisi della videosorveglianza del Comune, oltre che con i tabulati del telefono rubato, hanno permesso di stringere il cerchio sul 53enne, già noto alle forze dell’ordine per simili reati. Il pm ha così emesso un decreto di perquisizione e i militari a casa dell’uomo hanno trovato la borsa, il portafoglio, il portamonete e il telefono cellulare del tolentinate. La refurtiva è stata sequestrata, l’uomo denunciato.